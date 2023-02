Football : Chelsea ne redémarre toujours pas

Malgré cinq recrues hivernales impliquées et les retours de Reece James et Ben Chilwell, Chelsea n’a pu faire mieux que 0-0 contre Fulham, vendredi, pour l’ouverture de la 22e journée de Premier League.

Avec ce point, les Blues dépossèdent provisoirement Liverpool de la 9e place, mais avec 30 unités, ils sont encore à neuf longueurs des places qualificatives pour la Ligue des champions et à deux de leur adversaire du soir, 6e. Chelsea a débuté le match avec ses deux recrues les plus coûteuses, Enzo Fernandez et Mykhailo Mudryk, mais elles ont connu une première période diamétralement opposée.