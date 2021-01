Football : Chelsea officialise l’arrivée de Tuchel

La nouvelle était dans l’air depuis le licenciement de Frank Lampard. C’est désormais officiel. L’entraîneur allemand prend les commandes de l’équipe de Roman Abramovitch.

«Nous avons tous le plus grand respect pour le travail de Frank Lampard et son héritage à Chelsea. Mais dans le même temps, je suis très impatient de rencontrer ma nouvelle équipe et de participer au championnat de football le plus excitant», a expliqué le technicien, âgé de 47 ans, cité dans le communiqué.