Football : Chelsea presque assuré d’être sur le podium en Angleterre

Le point pris par les Blues contre Leicester les place à une troisième place quasi sûre. Everton, lui, s’est sauvé.

Le but de Marcos Alonso (à g.), félicité par Christian Pulisic, rapporte gros à Chelsea.

Déjà assurés d’un billet en Ligue des champions, depuis la défaite d’Arsenal à Newcastle (2-0), lundi, les hommes de Thomas Tuchel ont 3 points d’avance sur Tottenham, 4e, mais surtout une différence de buts largement plus favorable (+42 contre +24).

Autant dire que même si le 19e et déjà relégué Watford venait s’imposer dimanche à Stamford Bridge, il est pratiquement inenvisageable que les Spurs, chez le 20e, Norwich, remontent cet écart.

Alonso marque pour un point

Le suspense des matches du jeudi concernait surtout le bas du classement, avec une lutte pour le maintien qui met aux prises Everton, Leeds et Burnley.

Les Toffees, 16e avec 36 points, soit 2 de plus que Burnley, qui était 18e et premier relégable avec 34, savaient qu’une victoire leur assurait le maintien.

Face au Crystal Palace de Patrick Vieira, ils ont pourtant totalement raté leur première période, encaissant des buts du Français Jean-Philippe Mateta (0-1, 21e) et Jordan Ayew (0-2, 39e).

Quelles paroles de Lampard?

On saura peut-être un jour ce que Frank Lampard a dit à ses hommes à la pause, mais, en deuxième période, ils ont montré un tout autre visage.

À un quart d’heure de la fin, une frappe de Dele Alli, entré à la pause, a été repoussée par Jack Butland, mais Richarlison, bien placé, a repris pour égaliser. Et dix minutes plus tard, c’est Dominic Calvert-Lewin, longtemps blessé cette saison, qui a marqué le but du maintien de la tête, à la suite d’un coup franc (3-2, 85e).