Real en quarts de finale de la Ligue des Champions

Barcelone contre Francfort

Le FC Barcelone, épouvantail de la compétition, a hérité de Francfort en quart de finale de la Ligue Europa, selon le tirage au sort qui a réservé un choc entre Leipzig et l’Atalanta Bergame. Les autres affiches mettront aux prises West Ham et Lyon, ainsi que Braga et les Rangers de Glasgow, les 7 et 14 avril.