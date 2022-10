Football: L'AC Milan mené à la pause à Londres

Score logique après 45 minutes. Les Londoniens se sont montrés tout simplement plus entreprenants et plus joueurs que leurs adversaires. Les Milanais se sont contentés de défendre et s'en sortent plutôt bien avec un seul but de retard. Les occasions sont en effet anglaises et sans les interventions de Tatarusanu ou de Tomori – qui effectue un grand match – le score aurait pu être pu lourd. On espère que la dernière action milanaise qui a failli accoucher sur l'égalisation donnera des idées aux Italiens pour la deuxième période.