Actualisé il y a 1h

Football

Chelsea s'envole, Newcastle respire

Chelsea a réussi à renverser le mal classé Aston Villa (2-1), dimanche, alors que Newcastle a quasiment assuré son maintien en battant Sheffield United (3-0).

de AFP

Olivier Giroud (au centre) a offert la victoire à Chelsea sur la pelouse d’Aston Villa. KEYSTONE

Vainqueur d’Aston Villa (2-1), Chelsea a fait une excellente opération dans la course à la Ligue des champions.

Ce succès, conjugué au nul entre Tottenham et Manchester United (1-1) la veille, ainsi que la défaite de Sheffield face à Newcastle dans l’autre match, permet aux Blues, 4e et qualifiés virtuels pour la C1, d'avoir 5 points d'avance sur les Red Devils et Wolverhampton, 7 sur les Blades et 9 sur les Spurs. De leur côté, les Villans, qui n'avaient pu faire mieux qu'un triste 0-0 mercredi pour la reprise de la Premier League, restent 19e et relégables, mais à seulement une longueur du maintien.

Bien que rapidement dominateurs, les hommes de Frank Lampard ont eu du mal à créer réellement le danger.

Ils se sont même fait surprendre un peu avant la pause sur un centre anodin, le défenseur Kortney Hause marquant en deux temps après un beau réflexe de Kepa et au milieu d'une défense un peu amorphe (1-0, 43e).

Les Blues ont gardé leur bonnes intentions de la première période et ont logiquement fait craquer par deux fois en deux minutes la défense de Villa. C'est d'abord Christian Pulisic, rentré 5 minutes plus tôt, qui a égalisé sur un bon centre fuyant de Cesar Azpilicueta (1-1) à l'heure de jeu. Puis Olivier Giroud a donné une victoire importante (1-2, 62e).

Newcastle peut souffler

Loin de l'incertitude en coulisses sur son projet de reprise par un fonds souverain saoudien, Newcastle a de son côté remporté une belle et importante victoire à domicile contre Sheffield United (3-0) et remonte provisoirement à la 12e place, avec un matelas confortable de onze longueurs d'avance sur la zone rouge à huit journées de la fin. Pour Sheffield, 7e avec 44 points, c'est un contre-temps dans la course à l'Europe, même s'il reste à deux points Manchester United, 5e et dernier européen virtuel.