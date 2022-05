Football : Chelsea se rate malgré sa vente, Watford condamné

L’annonce d’un accord longtemps attendu sur sa vente ne semble pas avoir libéré Chelsea, tenu en échec par Wolverhampton (2-2) après avoir mené 2-0, samedi, pour la 36e journée de Premier League, alors que Watford est officiellement relégué.

Les hommes de Thomas Tuchel n’arrivent pas à se sortir du marasme dans lequel ils sont tombés depuis la trêve internationale de mi-mars. Ils n’ont pris que 7 points sur les 8 dernières rencontres. L’incertitude entourant l’avenir du club semblait peser de plus en plus sur le moral des troupes mais l’accord annoncé au petit matin pour la vente du club, même si le processus doit encore aller à son terme, ne semble pas avoir allégé les esprits.

Lukaku pour rien ou presque

Il a d’abord obtenu et transformé un pénalty à la 56e (1-0), avant de reprendre sans contrôle un service de Pulisic qui avait récupéré un dégagement de Conor Coady, contré par un partenaire, pour doubler la mise deux minutes plus tard (2-0, 58e). Mais les Blues se sont totalement liquéfiés à mesure que le match avançait et tout particulièrement après la réduction du score de Francisco Trincao (2-1, 79e).

Watford descend, Burnley tremble

Dans le bas du tableau, la journée a été fatale à Watford (19e), en sursis la semaine dernière et qui devait l’emporter à Crystal Palace pour espérer encore se maintenir. Mais un pénalty de Wilfried Zaha (1-0, 31e) a permis aux hommes de Patrick Vieira de l’emporter. Tout comme Norwich, la semaine dernière, Watford redescend un an après être remonté dans l’élite. Le troisième relégué en Championship doit encore être désigné et la course risque de se terminer à la photo finish.