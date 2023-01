Football : Chelsea se relance, Newcastle s’accroche

Les «Blues» sont venus à bout de Crystal palace dimanche alors que les «Magpies» ont battu Fulham et récupèrent la troisième place de premier League.

En battant Crystal Palace (1-0), dimanche, Chelsea a enregistré son premier succès de 2023 et se relance, lors de la 20e journée de Premier League, alors que Newcastle a récupéré sa place sur le podium avec une victoire heureuse contre Fulham (1-0).

Avec 28 points, les Blues restent 10es et à dix unités des places qualificatives pour la Ligue des champions, mais les Londoniens, et surtout leur entraîneur, Graham Potter, en avaient bien besoin.

Le match en lui-même n’a pas été emballant. C’est surtout la petite touche de réussite qui a fait la différence. Elle s’est notamment manifestée par le but de Kai Havertz sur un centre de Hakim Zyiech à la suite d’un corner joué en deux temps (1-0, 65e) et dans un dernier quart d’heure traversé sans dommage au score, malgré une fébrilité palpable.

Newcastle s’accroche

Et ce sont trois points qui pourraient peser lourd en fin de saison, tant le couperet est passé tout près. À la 65e minute, quatre minutes après que Fabian Schär eut trouvé le poteau sur un coup franc à 20 mètres, de l’autre côté du terrain, la VAR avait permis à Fulham (6e, 31 pts) de bénéficier d’un penalty.

Le Serbe Mitrovic s’est élancé et a marqué dans une glissade, mais sur le ralenti, l’arbitre a constaté que le ballon avait touché ses deux pieds et que le penalty n’était donc pas valable, donnant un coup franc à Newcastle.

Pire encore pour le promu, en toute fin de match, Callum Wilson s’est arraché pour redresser un centre de Sean Longstaff et le Suédois Alexander Isak, entré un quart d’heure plus tôt, a poussé le ballon de la tête dans le but vide (1-0, 89e).