Sortis des qualifications, les Croates ont d’abord été étouffés par le pressing très haut des Blues, qui auraient pu ouvrir le score si Aubameyang, titularisé par Thomas Tuchel, n’avait pas péché par excès d’altruisme (6e). Mais sur la première incursion des partenaires de Josip Drmic - entré en jeu dans la dernière minute - dans le camp londonien, Petkovic a joué son rôle de pivot à la perfection dans le rond central en déviant le ballon de la tête après une passe de Ljubicic. Lancé à pleine vitesse dans la profondeur, Orsic a résisté au retour de Fofana et glissé un subtil tir de l’extérieur du pied au fond des filets (13e). Un but en trois passes!

Pour la sixième partie d’affilée, Chelsea a donc encaissé un goal et aurait même pu en prendre un deuxième si Kepa n’avait pas détourné sur son poteau la magnifique frappe du coup du pied de Ristovski (55e). Devant ce marasme, Tuchel a lancé Ziyech (à la mi-temps) puis Broja et Jorginho. Mais aucun des remplaçants n’a réussi à insuffler ce supplément d’âme aux Blues, qui ont buté sur un Livakovic décisif en fin de match.

Noah Okafor buteur

La connexion Brandt - Reus

Sept minutes plus tard, après un joli une-deux sur la gauche de la surface avec Reyna - entré plus tôt pour Thorgan Hazard, blessé -, Guerreiro a marqué le but du break pour les Allemands. Toujours sur une passe de Reyna, Bellingham a clôturé la marque à la 83e.