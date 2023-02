Football : Chelsea toujours au ralenti

Ce 31e point pris en 22 matches laisse les Blues à la 9e place provisoire et surtout à neuf longueurs de Newcastle, 4e et dernier qualifié virtuel pour la C1. West Ham, qui avait déjà grapillé un point contre les Magpies (1-1) samedi dernier, grimpe à la 15e place avec 20 points, deux unités seulement au-dessus de la zone rouge.

Avec cinq recrues hivernales, dont le retour de suspension de Joao Felix, et avec sept joueurs de moins de 24 ans au coup d’envoi, Graham Potter avait misé sur du sang neuf. Le Portugais n’a d’ailleurs pas tardé à se montrer puisqu’il a ouvert le score d’une volée du plat du pied aux six mètres, après un service parfait d’Enzo Fernandez (0-1, 16e). Neuf minutes plus tard, Chelsea a même pensé avoir fait le break quand Kai Havertz a driblé Luksaz Fabianski pour marquer dans le but vide, mais le but a été refusé pour hors-jeu.