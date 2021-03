Les Londoniens et les Bavarois se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Champions League, en confirmant leurs victoires de l’aller contre l’Atlético de Madrid (2-0; aller 1-0) et la Lazio (2-1; 4-1).

Yannick Ferreira-Carrasco n’a pas obtenu de penalty et le match a basculé. AFP

L’Atlético de Madrid avait pris la rencontre par le bon bout, à Stamford Bridge. Mais les Espagnols, qui avaient été obligés de recevoir en Roumanie au match aller, ont en plus été handicapé par une décision arbitrale douteuse, à la 24e minute. Carrasco avait été retenu par le maillot dans les 16 mètres par Azpilicueta, mais ni l’arbitre M. Orsato, ni l’arbitre-vidéo n’ont cru bon de siffler un penalty et d’expulser ainsi le défenseur espagnol.

Jolies revanches

C’en était trop pour des « Colchoneros » vaincus 1-0 à l’aller sur un improbable retourné de Giroud , alors qu’ils avaient pourtant pris le meilleur départ dans ce match. Sept minutes après l’incident dans la surface londonienne, ils ont été crucifiés par une contre-attaque d’école du trio si critiqué Havertz-Werner-Ziyech, converti en but par ce dernier. Les « Blues » ont ensuite maîtrisé la rencontre et n’ont plus tremblé, d’autant plus que Savic a été expulsé pour un coup de coude en fin de rencontre et qu’Emerson a scellé le score à la 94e

Chelsea jouera ainsi les quarts de finale de la « C1 » pour la première fois depuis sept ans. C’est un joli rebond pour son entraîneur Thomas Tuchel, viré du PSG il y a moins de trois mois. Depuis qu’il a pris les commandes de la formation chère à Roman Abramovitch, le coach allemand a enchaîné 13 rencontres sans en perdre une. Sa formation fait partie des huit meilleures du continent et est remontée à la quatrième place de Premier League.

Le Bayern tranquille

Quand on est le « Rekordmeister » , il n’y a pas de petits matches, même quand on a gagné 4-1 en déplacement lors du match aller. Alors Hans-Dieter Flick, le coach bavarois, a aligné quasiment son équipe type au retour, à la surprise de tous. Seul son portier Neuer a eu droit à une soirée de repos. Autant dire que ça n’a pas aidé à raviver un suspense déjà mort et enterré trois semaines plus tôt au Stadio Olimpico…