Football: Chelsea vainqueur minimaliste face à West Ham

L’Américain Christian Pulisic a marqué le but victorieux pour Chelsea face à West Ham à la 90e minute.

Les Blues de Chelsea sont difficilement venus à bout de West Ham (1-0) en toute fin de rencontre, dimanche lors de la 34e journée du championnat d’Angleterre, et conservent leur troisième place (65 pts) avec une avance confortable sur Arsenal (60) et Tottenham (58). West Ham reste à la septième place.

Leurs adversaires ont essayé de profiter des failles dans la défense, plus fébrile depuis quelques semaines, mais l’une des seules menaces a été une percée d’Andriy Yarmolenko, qui a buté deux fois sur Edouard Mendy (70e).

But victorieux à la 90e

La domination de Chelsea s’est ensuite précisée, avec deux occasions pour Werner dans les quatre minutes suivantes. Les Blues ont fait la différence à onze contre dix après l’exclusion du défenseur des Hammers Craig Dawson, qui avait retenu Romelu Lukaku filant au but.

Jorginho a complètement raté son penalty, tiré faiblement au milieu à ras de terre, dans une réminiscence de ses 2 penalties ratés l’an dernier contre la Suisse et qui ont coûté la qualification de l’Italie à la Coupe du monde. Un déboulé de Marcos Alonso et un centre parfait ont finalement permis à Christian Pulisic de marquer le but de la victoire (90e, 1-0).