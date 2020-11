Depuis plus d’un siècle, le Chemin de fer de la Jungfrau (Jungfraubahn) dessert la gare de chemin de fer la plus élevée d’Europe, à 3454 m d’altitude. Le site est aujourd’hui classé au Patrimoine mondial de l’Unesco. Ce train à crémaillère part de la Petite Scheidegg et emprunte un tunnel creusé dans les parois de l’Eiger et du Mönch pour donner accès au toit de l’Europe. Et à un panorama à couper le souffle.