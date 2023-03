Genève: Chêne-Bougeries donnera 600 francs à tous ses habitants

Les habitants de Chêne-Bougeries débuteront l’été avec un inattendu pécule de 600 francs dans leurs poches. La municipalité a décidé d’offrir ce subside extraordinaire à tous ses habitants majeurs, indépendamment de leur situation financière. Il s’agit d’un soutien accordé en raison de l’inflation et de la hausse des coûts de l’énergie. 6,6 millions de francs ont été débloqués à cet effet. Pour en bénéficier, il faut être suisse ou titulaire d’un permis B ou C, domicilié sur la commune et majeur au 31 décembre 2022. L’inscription se fait exclusivement en ligne, sur le site internet de la commune, depuis ce vendredi et jusqu’au 31 mai. L’argent sera versé au terme de cette période.