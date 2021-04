Deuxième de la saison régulière, les Chênois ont réussi l’impensable en déboulonnant l’ogre thurgovien, au budget deux fois plus élevé que le leur. Le septième trophée de champion (après 1984, 1996, 1997, 2002, 2006, 2012) est désormais en bonne place dans la vitrine du club. Le changement de coach du côté d’Amriswil n’aura eu aucun effet.

Emmenés par un Robin Rey de gala à la passe, les protégés de Ratko Pavlicevic ont dominé leurs contradicteurs dans tous les secteurs du jeu. À commencer par le service, porté très haut par Jakub Urbanowicz et Strahinja Brzakovic. Tout juste, les Chênois auront-ils connu quelques frayeurs en fin de premier manche, lorsqu’il s’est agi de sauver trois balles de set. Djokic s’est chargé de retourner la situation à l’aide d’un contre magistral à 27-26.

La magie a opéré

Face à un adversaire vexé et en plein doute, les Chênois n’ont eu aucune peine à appuyer un peu plus sur le clou de la victoire. C’est à Caporiondo, tout juste entré en jeu pour le service, qu’est revenu l’honneur de boucler le deuxième set. Les Thurgoviens ont bien essayé de reprendre du poil de la balle, mais rien n’y a fait. Chênois tenait solidement son os entre les dents. Il ne restait plus qu’à fêter un succès que peu d’observateurs auraient prédit en début de saison. La magie du volleyball a opéré.