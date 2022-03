Volleyball – Chênois reprend la main, dans la douleur

Fragile Chênois

Pourtant, en empochant les deux premiers sets, on pouvait penser que le champion en titre avait fait le plus dur. Jusque-là, sa réception avait tenu bon et ses attaquants, Brzakovic et Chavers en tête de ligne, s’étaient déchaînés. Mais il n’y a pas plus résilient que Schönenwerd et plus fragile que Chênois. Dans les cordes, Reto Giger et ses coéquipiers ont tapé plus fort au service et ramassé tous les ballons. Jusqu’à égaliser à deux sets partout.