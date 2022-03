Volleyball - Chênois sort indemne d’un duel à couteaux tirés

Jusqu’au dernier point, ils ne lâcheront rien. C’est le message et l’avertissement que les joueurs de Schönenwerd ont adressés à Chênois à l’issue d’un duel intense et acharné, remporté 15-11 au tie-break par les Genevois. Ce premier acte de la demi-finale des play-off est le juste reflet des misères que l’équipe soleuroise a déjà infligées cette saison au champion en titre. Et donc le présage d’un danger permanent.