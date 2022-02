Sans son swinger français, victime d’une entorse à l’entraînement, et avec un top scorer (le Cubain Ramirez Pita) pas vraiment dans son assiette, l’équipe lausannoise a tout de même mis Chênois en grande difficulté. Surtout en réception, le talon d’Achille du champion en titre. C’est ainsi, grâce notamment au joker Ineichen et à une salve de services, que le LUC a remporté le premier set au forceps (27-25).

Plus grande richesse offensive

En retrouvant ses esprits et en s’appuyant sur sa plus grande richesse offensive, Chênois s’est heureusement ressaisi et a renversé la vapeur, sans s’épargner quelques frayeurs. On l’imaginait alors régler l’affaire en quatre sets mais, rattrapé par ses vieux démons, il s’est embarqué dans un tie-break de tous les dangers.