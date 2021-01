Pays-d’Enhaut (VD) : Chèque-coaching, une nouvelle aide financière pour les entreprises

Pays-d’Enhaut Région a créé une subvention pour les sociétés dans le besoin, afin de leur donner accès à un conseiller spécialisé.

Tout entrepreneur est amené à sortir de sa zone de confort et cela a particulièrement été le cas durant l’année 2020. Ainsi, dans le but de soutenir les entreprises, de les aider à augmenter leurs chances de succès et d’anticiper les défis qui se présentent à elles, Pays-d’Enhaut Région a validé le lancement d’un nouvel outil de soutien à l’économie régionale: le chèque-coaching, destiné à cofinancer des mandats de soutien et de conseil.

Un budget destiné spécifiquement à cette action permettra d’intervenir à fonds perdu auprès des entreprises qui répondent aux critères. Cette mesure s’inscrit dans la mission d’accompagnement du tissu économique et des porteurs de projets. Ce coaching peut être sollicité dans les domaines suivants: modèle d’affaires et stratégie, marketing et communication, transition numérique, ressources humaines et management, finances, droit et fiscalité, transmission d’entreprise et formation.