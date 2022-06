Lutte contre l’Inflation : «Chèque fédéral», AG à 2000 fr., moins de taxes: une pluie de propositions

Les partis politiques lancent des idées pour atténuer les effets des augmentations générales des prix, actuelles ou à venir.

Les partis se profilent en vue notamment des élections fédérales de 2023. 20min/Thomas Hagnauer

Des prix augmentent déjà, d’autres augmenteront bientôt. Bien que l’inflation en Suisse soit en moyenne moins importante que dans bon nombre d’autres pays, elle n’en reste pas moins l’occasion rêvée pour les partis politiques de se mettre en avant en formulant des propositions, des plus consensuelles aux plus populistes, à une année et demie des élections fédérales.

L’UDC a rapidement formulé des exigences claires pour brosser les automobilistes dans le sens du poil: baisser, voire suspendre, les taxes sur les carburants, demande à laquelle le Conseil fédéral ne veut pas accéder. Ce samedi, la «Schweiz am Wochenende» fait le point sur les différentes propositions formulées par les cinq plus grands partis du pays.

Chèques et abonnements

Et le journal commence par la dernière en date, aussi relayée par la RTS: le Parti socialiste prend le pari de l’arrosoir: il propose un «chèque fédéral» si l’inflation dépasse les 5%: verser 260 francs par adulte et 130 francs par enfant aux ménages (sauf les 20% les plus aisés). Les États-Unis ont par exemple déjà mené une telle politique, envoyant des «stimulus checks» aux habitants pendant la pandémie.

Les Vert-e-s plaident, dans le journal alémanique et par la voix de la conseillère nationale vaudoise Sophie Michaud-Gigon, pour des «chèques énergie», comme ce qui a été fait en France. Le parti écologiste propose en outre une réduction des tarifs des transports publics, comme l’a fait par exemple l’Allemagne . «Pas un AG gratuit, mais on peut imaginer un AG à 2000 fr. par an au lieu de 3860, ou des abos mensuels», dit l’élue.

Redistribuer en avance

Du côté du PLR, on doute de l’efficacité des mesures «à court terme» et son président Thierry Burkart imagine plutôt des baisses fiscales qui s’inscriraient dans la durée, comme l’abolition de l’impôt anticipé ou de la valeur locative. Des baisses plus temporaires et ponctuelles, comme le demande l’UDC sur l’essence, sont aussi soutenues.

Au Centre, on exige de Guy Parmelin qu’il présente un paquet de mesures. Le parti plaide pour une «politique d’investissements anticycliques» et, si besoin, pour la redistribution anticipée du produit de la taxe CO₂ à la population (via les primes d’assurance-maladie) afin de conserver le pouvoir d’achat de manière rapide.