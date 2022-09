Tennis: «Cher Roger, mon ami», la réaction de Rafael Nadal à la retraite de Federer

Roger Federer-Rafael Nadal, Rafael Nadal-Roger Federer, ces deux-là ont offert au tennis l’une des plus belles rivalités de l’Histoire. Peut-être même la plus grande. On se rappelle de cette finale légendaire de 2008 à Wimbledon, de celle en Australie quelques mois plus tard, en 2009, de ce combat inattendu en 2017, toujours en Australie, et de tant d’autres matches au sommet.