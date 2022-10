Salle à perruques comprise: Cher vend sa légendaire villa de Malibu

La chanteuse va une nouvelle fois tenter de vendre sa villa de Malibu. Son prix est presque deux fois plus élevé qu’il y a dix ans.

Voici la villa de Cher, à Malibu. Le mur du court de tennis est plus haut que ce qui est effectivement autorisé. Cher a toutefois fait valoir le fait que cela permettait de protéger les automobilistes des balles de tennis.

La chanteuse et actrice, Cher, a fait l’acquisition de la villa de Malibu en 1989 pour près de trois millions de dollars. Au fil des années, la septuagénaire a fait aménager la propriété entièrement à son goût. Les transformations ont été réalisées par les architectes d’intérieur, Wallace Tutt III et Ron Wilson, deux pointures du design.

Ce n’est pas la première fois que le terrain de 70 ares se retrouve sur le marché: il y a un peu plus de 10 ans, Cher avait déjà essayé de se débarrasser de la propriété. À l’époque, cette dernière affichait un prix de 45 millions de dollars (soit 15 fois plus que Cher ne l’avait payée). Or, elle n’avait pas trouvé d’acquéreur.

Court de tennis et marbre importé d’Italie

Aujourd’hui, le bien se retrouve une nouvelle fois sur le marché. Mais cette fois, il est affiché au prix de 85 millions de dollars, soit plus de 28 fois plus que ce que la star avait déboursé il y a une trentaine d’années. Mais à ce prix-là, le nouveau propriétaire bénéficiera d’une surface habitable de 1200 m² et d’un intérieur fraîchement rénové par l’architecte d’intérieur, Martyn Lawrence Bullard.

La propriété occupée par Cher depuis 1989 est située sur un terrain de 70 ares. Getty Images Parmi les points forts de la propriété, on peut citer le court de tennis, la piscine à débordement ainsi qu’une vue à couper le souffle. Getty Images Le nouveau propriétaire va néanmoins devoir mettre le paquet, car le bien est en vente pour 85 millions de dollars. Getty Images

Parmi les points forts de la propriété, on peut citer la piscine à débordement, le court de tennis ainsi qu’une maison annexe pour les invités. Le marbre de la propriété a été importé d’Italie et de France et s’accorde à merveille avec les portes en bronze réalisées à la main et aux carreaux marocains. Il va de soi que la villa est équipée d’une cuisine professionnelle à l’électroménager haut de gamme.

Salle de perruques climatisée

Globalement, la villa ne laisse rien à désirer, avec ses salons extérieurs, ses dressings et sa salle de bain spa, inspirée d’un hammam turc. Une salle de sport privée et un home cinéma, ainsi que des fontaines dans le jardin viennent compléter le tableau. «Architectural Digest» a récemment rendu visite à la chanteuse et immortalisé les lieux.

Mais ce qui ressort de la description du bien est la salle climatisée pour les perruques. C’est là que Cher aurait entreposé une centaine de ses légendaires perruques.