Université de Genève : Chercheurs primés pour leur non utilisation de souris

L’alma mater a couronné l’étude de deux scientifiques qui ont découvert des cellules souches permettant de produire des neurones auditifs.

Francis Rousset et Pascal Senn travaillent sur la régénération du système auditif lorsque celui-ci a subi une perte. Ce type de recherches s’appuie fréquemment sur l’expérimentation animale. Mais, grâce à l’utilisation d’un certain type de cellules souches pour générer des neurones auditifs, ils ont pu proposer une alternative à l’utilisation de modèles in vivo. «La découverte de ces neuroprogéniteurs auditifs «phoenix» ouvre la voie à une sensible réduction de l’expérimentation dans ce domaine», a communiqué mardi, l’Université de Genève.