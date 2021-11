Volleyball - Cheseaux élimine Linz Steg en coupe d’Europe

Le VBC Cheseaux n’a pas raté son rendez-vous avec la Coupe d’Europe, 25 ans après y avoir été convié pour la dernière fois. Dans une salle du Marais du Billet chauffée à blanc par plus de 400 spectateurs, les protégées de Doris Stierli n’ont eu besoin que de trois sets pour se qualifier.

Si le premier set n’a guère fait de plis (25-16), les suivants ont été plus compliqués à mettre sous toit (25-23, 25-22), mais pas tant que ça si l’on y regarde de plus près. On n’a jamais senti les Autrichiennes capables de se reprendre en main, tant elles ont été dominées.