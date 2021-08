Pentathlon moderne - Cheval battu: vers un changement de règlement

A près les Jeux olympiques de Tokyo marqués par l’affaire « Saint Boy » , du nom du cheval qu’une cavalière allemande et son entraîneu se avaient frappé , l a Fédération internationale de pentathlon moderne (UIPM) va modifier le déroulement de son épreuve d’équitation . «L’UIPM a commencé rapidement à travailler sur des mesures pour améliorer le bien-être des chevaux en pentathlon moderne et pour créer une épreuve d’équitation plus sûre pour tous les participants», a-t-elle indiqué dans un communiqué publié en fin de semaine dernière.

Dans le cadre de cette réforme qui sera présentée lors du prochain congrès de l’UIPM fin novembre, ses dirigeants vont rencontrer leurs homo lo gues de la Fédération internationale d’équitation et ont prévu de mettre en place à partir de 2022 une épreuve d’équitation «avec moins d’obstacles et des obstacles moins hauts et plus simples».