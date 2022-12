Cheval du cortège de l’Escalade en difficulté secouru par les pompiers

Une scène peu commune s’est déroulée dimanche après-midi à Lancy (GE), devant automobilistes et passants médusés. «Nous avons été appelés à 14h58 pour un cheval couché au sol devant le dépôt des TPG», explique le Nicolas Millot, lieutenant du Service d’Incendie et de Secours de Genève (SIS).

Le cavalier, qui se rendait au cortège historique de l’Escalade en Vieille-Ville de Genève, a senti que sa monture affichait une faiblesse au niveau des pattes arrière et s’est assise, puis couchée. Impossible après cela de relever l’animal de 650 kg. «Il fallait évacuer le cheval de cet environnement hostile», explique Alain Kuffer, vétérinaire officiel du Canton de Genève, appelé sur place par le SIS.

Avec l’aide de six sapeurs-pompiers professionnels, l’équidé de 22 ans a subi une narcose complète afin d’être transporté dans un camion-pont équipé d’une grue. «Il a été acheminé à son manège de Troinex dans la demi-heure», explique le vétérinaire.

C’est là-bas que l’animal s’est réveillé et a été soigné. «Il n’est pas blessé et ses jours ne sont pas en danger», rassure le praticien. «Il souffre d’une faiblesse, voire d’une possible arthrose. Mais en aucun cas, il n’a glissé sur le sol ou sur les rails du tram. Ce qui est une chance. Il doit maintenant se reposer au chaud.» Le cavalier, bien qu’inquiet pour sa monture, n’est pas blessé.