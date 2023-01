Berne : Un cheval embourbé sauvé par les pompiers

Les pompiers professionnels de Bienne et les pompiers volontaires de Brügg sont intervenus samedi soir, pour une opération de sauvetage d’un gros animal. Un cheval s’était enfoncé jusqu’au ventre dans une prairie à Schwadernau (BE). Un camion-grue et un filet de levage pour animaux ont été utilisés pour cette intervention. L’animal a ainsi pu être libéré de sa fâcheuse position sans être blessé. Selon les indications des pompiers, le cheval se porte bien. Après l’intervention, la propriétaire du cheval a pu rentrer chez elle à pied en compagnie de son animal.