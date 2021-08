JO de Tokyo - Cheval suisse euthanasié: «Il n’y a eu ni chute, ni accident»

«On a entendu beaucoup de choses, raconte-t-elle. Mais il n'y a pas eu de chute, ni d'accident, encore moins de mauvais management. (...) Le cheval a fait sa combinaison et après le dernier élément, on le voit marquer des signes d'irrégularité tels que Robin s'arrête tout de suite. Et là, on se rend compte qu'il y a physiquement un souci au niveau des suspenseurs, des ligaments, des tendons.»

«Il n'y avait juste plus rien à faire»

Impuissante face au drame qui a touché Robin Godel et toute l’équipe de Suisse, Mélody Johner précise que la décision d’euthanasier «Jet Set» a été prise après une concertation de plusieurs personnes. «Le vétérinaire, les propriétaires, l'entraîneur et le cavalier, soit toutes les personnes directement impliquées par la carrière, la vie et l'attachement à ce cheval, indique l’athlète vaudoise. Tout le monde est consulté pour discuter des plus et des moins. Et là, il n'y avait que des moins.»