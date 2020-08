Valais

Chevaux en panique: deux blessés, un euthanasié

Des chevaux effrayés se sont échappés de leur enclos à 2h du matin et ont parcouru une dizaine de kilomètres. Un est tombé dans un cours d’eau et un autre a été percuté par une voiture.

Le séjour à Bourg-Saint-Pierre (VS) d’un groupe de randonneurs équestres fribourgeois a été mouvementé. Vendredi passé, vers 2h du matin, leurs chevaux se sont échappés de leur enclos après une panique générale dont la cause n’a pas pu être déterminée. Toujours est-il que deux des chevaux apeurés ont eu un accident. L’un a fini dans un ravin et a été hélitreuillé au milieu de la nuit à l’aide d’un hélicoptère et ses souffrances ont dû être abrégées dans une clinique vétérinaire. L’autre a été renversé par une voiture à Liddes mais, selon la police valaisanne, ses blessures sont légères.