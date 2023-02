Chevaux maltraités, un couple de retraités genevois condamné

Genève : Chevaux maltraités, un couple de retraités condamné

Chevaux affamés, enfermés dans des espaces exigus sans foin ni possibilité de sortir, les pattes baignant dans leurs excréments. Voilà les conditions dans lesquelles le Service cantonal des affaires vétérinaires (SCAV) a trouvé les équidés d’un manège genevois en novembre 2018. A la tête des lieux situés sur la rive droite, un couple de retraités, leur fille et son compagnon. En décembre dernier, tous ont été condamnés pour mauvais traitements sur animaux, écopant de jours-amende, selon la « Tribune de Genève ». Les parents se sont également vu infliger des amendes: 2000 francs pour le mari et 1000 francs pour sa femme.

L’affaire a éclaté au grand jour à la suite de la visite d’un vétérinaire et de la dénonciation du Refuge de Darwin, interpellé par une écuyère et une cliente qui faisaient état de violences et de conditions insalubres. Lors de son inspection du manège, qui accueille une quarantaine de chevaux, le SCAV a constaté que certains d’entre eux étaient sous-alimentés. Un chat et un chaton ont également été découverts dans un box plein d’excréments. Des poules se trouvaient dans un état similaire. Les propriétaires ont fait opposition contre la décision du Ministère public.