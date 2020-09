France : Chevaux mutilés: ce que l’on sait

Une vague de mutilations de chevaux, parfois mortelles, s’intensifie depuis quelques semaines en France et mobilise des dizaines d’enquêteurs

Les animaux touchés sont principalement des équidés (chevaux, juments, poneys), de toute race et de tout âge.

153 enquêtes, une montée en puissance

Les tout premiers cas sont recensés fin 2018 dans le Puy-de-Dôme (centre de la France) avec deux mutilations sur des équidés, à six mois d’intervalle et dans le même village.

Début août, alors que les cas deviennent de plus en plus médiatisés, l’accélération se confirme à travers toute la France: Saône-et-Loire, Essonne, Jura, Côtes d’Armor…

«Il y a aujourd’hui 153 enquêtes qui sont ouvertes partout en France dans plus de la moitié des départements de France», a déclaré lundi soir le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin.

Mais cela ne signifie pas que tous ces faits, après analyses et enquêtes, pourront être reliés entre eux ou relèvent d’actes malveillants, tempère le colonel Hubert Percie du Sert, coordinateur de la sous-direction de la police judiciaire de la gendarmerie.

Oreille découpée, possible signature

En outre, la valeur financière ne semble pas être un critère: il s'agit aussi bien de chevaux de particuliers que d'éleveurs professionnels.

Les mutilations constatées sur les bêtes mortes sont concentrées dans un premier temps sur l’oreille droite. Souvent profondes et précises, elles peuvent ainsi faire penser à une forme de signature.

Mais, au fil des semaines, elles deviennent de plus en plus erratiques: face tranchée, œil retiré, lacérations avec des objets tranchants et mutilations génitales.