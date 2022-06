Sarah Jessica Parker veut qu’on lui foute la paix avec ses cheveux gris.

En 2021, Sarah Jessica Parker a été photographiée sur la terrasse d’un restaurant new-yorkais, sans maquillage et avec des racines de cheveux grises. «On a salué mon courage pendant des mois, se rappelle-t-elle dans une interview accordée au magazine «Allure», le 23 juin dernier. J’ai pensé qu’il serait plus judicieux de saluer le courage de quelqu’un pour un autre accomplissement que celui-ci.» Parmi ses admirateurs et ses admiratrices, le mannequin Paulina Porizkova qui avait loué le courage de l’actrice en novembre 2021.

Âgée de 57 ans, l’actrice américaine, qui a repris le rôle de Carrie Bradshaw dans «And Just Like That», la suite de «Sex and the City», regrette par ailleurs que l’attention se soit focalisée uniquement sur elle alors qu’elle était accompagnée de l’animateur Andy Cohen dont la chevelure est entièrement grise. «Andy a la tête couverte de beaux cheveux gris, note-t-elle. Mais personne n’en a parlé alors qu’il était assis juste à côté de moi. Absolument personne.»