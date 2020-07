Etats-Unis

Cheveux issus de camps de travail chinois saisis par tonnes

Les autorités américaines ont fait main basse sur une cargaison de produits confectionnés à base de cheveux humains. Elle a été saisie.

Ils étaient exportés par l'entreprise Lop County Meixin Hair Product. Les douanes américaines suspectent cette entreprise de recourir au travail forcé et carcéral, y compris de la part d'enfants, ont-elles annoncés mercredi.

Musulmans internés

«La manière dont ces marchandises sont fabriquées constitue une très grave violation des droits de l'homme», a expliqué Brenda Smith, adjointe pour le commerce au service américain des douanes et de la protection des frontières (CBP).

«La saisie a pour but d'envoyer le message clair et direct à toutes les entités souhaitant commercer avec les Etats-Unis que les pratiques illégales et inhumaines ne seront pas tolérées dans les chaînes logistiques américaines».