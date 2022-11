Technologie : Chez Amazon, les robots vont-ils remplacer les salariés?

Le bras jaune robotisé baptisé «Sparrow» est capable de détecter, sélectionner et gérer «des millions de produits» de toutes tailles et de toutes formes.

«Ce que nous allons faire dans les cinq prochaines années va surpasser ce que nous avons réalisé ces dix dernières années», a prévenu jeudi lors d’une conférence de presse Joe Quinlivan, vice-président du département robotique d’Amazon dans ce centre d’innovation, inauguré il y a un an à Westborough dans le nord-est des Etats-Unis.

L’entreprise, fondée il y a 28 ans par Jeff Bezos, dévoilait sa dernière création, un bras jaune robotisé baptisé «Sparrow», capable de détecter, sélectionner et gérer «des millions de produits» de toutes tailles et de toutes formes. Contrairement à ses prédécesseurs qui ne peuvent qu’orienter les paquets, «Sparrow» peut manipuler les objets grâce à ses tubes cylindriques qui les aspirent pour ensuite les placer dans différents paniers.

Cela devrait permettre aux employés d’arrêter d’effectuer des tâches répétitives pour se concentrer sur des activités «plus gratifiantes et intéressantes» tout en améliorant la «sécurité», assure Tye Brady, un des responsables d’Amazon Robotics. Près de 75% des 5 milliards de commandes traitées par le géant du commerce en ligne sont déjà gérées par un type de robot, selon Joe Quinlivan.

Menace sur l’emploi?

«Il ne s’agit pas que les machines remplacent les humains. Il s’agit plutôt que machines et humains travaillent ensemble», se défend M. Brady. La robotisation de l’entreprise a généré plus d’un million d’emplois ces dernières années, spécialisés dans l’ingénierie notamment mais aussi dans l’entretien, ainsi que des postes de techniciens et opérateurs, affirment les responsables d’Amazon.