Suisse: Chez le coiffeur, la vague Barbie déferle sur nos racines

Après la vague de rose qui a déferlé sur les cinémas à l’occasion de la sortie de «Barbie», les salons de coiffure commencent à leur tour à sentir les retombées du long-métrage. Fresha, plus grande plateforme de réservation de service de beauté à l’international, a observé une hausse de 83% de la demande mondiale de coloration blonde ou rose, quatre semaines avant la sortie du film.

Et de plus en plus de têtes suisses se parent de blond. La tendance pointe le bout de son nez: chez Jean Louis David, à Genève, on remarque davantage de demande pour des teintes de blonde. Cela semble même dépasser le seul domaine capillaire. «Les femmes achètent aussi plus de produits (shampooing, masque) avec un packaging rose. Ça a même touché notre partie beauté où beaucoup de clientes demandent des ongles roses», précise un employé du salon.

Les hommes aussi

Barbie ne donne pas des idées qu’aux femmes. Comme le souligne Simone Rigliaco, gérant du salon de coiffure zurichois Liquid: «Depuis quelques semaines, nous avons de plus en plus d’hommes qui se font décolorer les cheveux.» C’est le cas de Florian, 20 ans, qui a été inspiré: «J’ai été impressionné par le cadre général, le style et les nombreux détails du film. J’ai trouvé étonnamment positif qu’il y ait aussi un fond politique, féministe - je ne m’y attendais pas. Ken n’est pas exactement un modèle dans l’histoire, mais je voulais essayer son style.»

Cela étant, tous les coiffeurs ne sont pas touchés de la même manière par le phénomène. À Lausanne, plusieurs enseignes contactées n’ont pas remarqué de changement notable dans les choix de leur clientèle. Chez Flaventino Coiffure, la tendance du blond ou du gris était déjà présente depuis un certain temps: «Les jeunes aiment bien se couper les cheveux assez court et les teindre.» Pour Julia Gehring, coiffeuse chez The Colorst à Meilen (ZH) l’arrivée de la tendance en Suisse n’est pas pour tout de suite. «Ces tendances commencent souvent aux États-Unis et ne se répercutent que plus tard sur nous. Nous ne remarquons pas grand-chose pour le moment.»