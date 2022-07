Suisse: Chez les aiguilleurs du ciel, les recrues se font désirer

L’an dernier, les contrôleurs aériens de Skyguide ont supervisé plus de 92’000 décollages et atterrissages à l’aéroport de Genève. Pour ce faire, près de 60 personnes travaillent quotidiennement à la tour de contrôle de l’entreprise chargée de toutes les opérations de vol en Suisse. Au total, pas moins de 562 aiguilleurs du ciel officient dans 14 sites à travers le pays.

Pourtant, ils pourraient manquer à l’appel en 2024. «Nous avons de la peine à recruter, surtout à Genève. C’est particulièrement marqué cette année», confie le CEO, Alex Bristol. Pour preuve les onze places vacantes – sur seize – dans le cursus qui débutera d’ici peu pour former les nouvelles recrues du bout du lac.

«L’aviation ne fait plus rêver»

Afin d’endiguer le phénomène, l’entreprise, qui fête ses 100 ans cette année, tente de comprendre d’où vient ce dés­intérêt. Pour Christian, 23 ans de service à Skyguide, «peut-être que l’aviation ne fait plus autant rêver». La pandémie n’a pas aidé non plus. «Nous avons pris du retard dans le recrutement», explique Prisca Huguenin-dit-Lenoir. La porte-parole précise que près de 300 contrôleurs doivent être engagés dans les cinq ans à venir pour maintenir les effectifs.