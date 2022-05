Suisse romande: Chez les Métairon, pétanque rime avec exploit et amour

Des débuts grâce à sa fille

Famille d’internationaux

Laborantine en biologie chez Nestlé, Sylviane Métairon partage sa vie depuis vingt-huit ans avec Fred, assistant parental (papa de jour) de profession et père de ses trois filles. Emilie était junior quand elle a décroché sa première médaille d’or en élites. Sylviane et sa fille ont gagné plusieurs titres nationaux en individuel. Fred a été entraîneur de la sélection vaudoise et, jusqu’à récemment, coach de l’équipe de Suisse juniors. Il a quitté ce poste pour refaire de la com­pétition. «Je vise une participation au prochain championnat du monde», annonce l’ancien cuistot fada de jambon au madère, mais qui «aime découvrir la nourriture de chaque pays». Un jour, le couple Sylviane-­Fred en équipe de Suisse, dans la ca­tégorie doublette mixte? «Ce sera au coach de décider», élude le quinqua. Comme pour dire que c’est de la musique d’avenir… Les Métairon sont sur un nuage. Et ils savourent ­l’instant.