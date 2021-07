Étude : Chez les poissons nettoyeurs, c’est le sexe qui détermine les compétences

Des travaux de l’Université de Neuchâtel révèlent mercredi que les femelles et les mâles de cette espèce corallienne ont des capacités cognitives différenciées.

Publiés ce mercredi dans la revue «Royal Society Open Science», ces travaux se sont penchés sur le «Labroides dimidiatus» parce qu’il fait partie des organismes qui changent de sexe au cours de leur vie. Les labres nettoyeurs naissent toutes femelles et ne cessent jamais de grandir. Sitôt que l’une d’elles devient plus grosse que les autres membres du groupe, elle se transforme en mâle, les autres femelles constituant alors son harem.

Or, des différences cognitives ont été constatées entre les deux sexes par Zegni Triki, postdoctorante de l’Université de Stockholm, sur la base de ses précédentes recherches menées à l’Université de Neuchâtel avec Redouan Bshary, directeur du Laboratoire d’éco-ethologie de l’UniNE. «C’est la première fois que des capacités cognitives liées au genre sont observées chez un poisson qui change de sexe, souligne la biologiste. Ainsi, les mâles sont plus performants dans des tâches d’apprentissage, tandis que les femelles font preuve de plus de maîtrise de soi.»