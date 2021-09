11-Septembre : Chez les pompiers de Brooklyn, le souvenir toujours vif des «frères» disparus

Le 11 septembre 2001, 343 pompiers new-yorkais ont perdu la vie dans les attentats contre le World Trade Center. Vingt ans plus tard, leurs proches n’oublient pas.

Dans une caserne de pompiers de Brooklyn, il ne reste plus qu’un soldat du feu présent le 11 septembre 2001 toujours en exercice, mais le souvenir des douze «frères» morts dans les décombres du World Trade Center est toujours vif et a été célébré dans l’émotion ce samedi.

Moment intime

Autour du drapeau américain, collègues à la retraite et des familles se sont retrouvés samedi, comme chaque 11 septembre, pour un moment plus intime que la cérémonie officielle organisée en grande pompe à Manhattan, au mémorial du 11-Septembre, autour du président américain Joe Biden.

«J’étais chez moi»

Il avait traversé à pied un tunnel

Son frère, Frank Siller, a symboliquement emprunté, samedi, le même tunnel pour achever un parcours de plus de 800 km commencé cet été depuis Washington, afin de recueillir des fonds pour son association d’aide aux familles, Tunnel 2 Towers. «Mon frère me manque tellement, même vingt ans après. On apprend à vivre avec, mais on ne s’en remet pas», confie-t-il.