Chez les stars, l’annonce d’une grossesse est un business juteux

Près de 3 millions de likes en quelques heures. En annonçant sa grossesse, aujourd’hui sur Instagram (ci-dessous), Chrissy Teigen a affolé ses 38,7 millions d’abonnés et réalisé un buzz intersidéral. Une belle opération pour celle qui, à 36 ans, est top model, star d’une émission de téléréalité et l’épouse du chanteur John Legend.

Un coup marketing

La plupart de ses posts sur le réseau social récoltent entre 30’000 et 80’000 likes et culminent à un peu plus de 200’000 quand l’Américaine exhibe ses deux premiers enfants. Dans le monde du show-business, annoncer une naissance prochaine est un grand coup marketing, voire commercial, bien orchestré. Ainsi, des millions d’internautes ont zoomé sur l’abdomen de Chrissy Teigen en voyant au passage sa culotte Gucci. Une jolie publicité pour la marque italienne qui a, peut-être, apporté sa contribution financière à l’annonce de cette bonne nouvelle…