Belgique : «Chez nous, le thermostat est à 15 degrés maximum»

«On est six dans la famille, on a une maison de 200 m2 et, en ce moment, on met le thermo­stat central à 15 degrés maximum», raconte l’ingénieur Geoffrey Van Moeseke, qui vit à Louvain-la-Neuve (centre). Pour la troisième année consécutive, l’ingénieur applique à son foyer les principes du projet SlowHeat (chauffage lent), pour lequel il est à la fois chercheur et cobaye, comme trois collègues et une quinzaine d’autres personnes.