Chez Tudor, tout le monde se met à l’heure pour Cancellara

Quand le patron s’appelle Fabian Cancellara, ex-champion du monde et olympique de l’effort solitaire, et que l’équipe suisse est une marque de montres de luxe, on ne peut pas faire autrement que d’affoler le chrono, même si on est un pur grimpeur. C’est le petit «exploit» qu’ont réussi le Jurassien Yannis Voisard et le Valaisan Sébastien Reichenbach, mardi au Bouveret (VS), lors du prologue du Tour de Romandie. Respectivement 34e et 46e, à seulement 19 et 22 secondes des vrais rouleurs, les deux Romands ont terminé notamment devant les stars Chris Froome et Egan Bernal, anciens vainqueurs du Tour de France.