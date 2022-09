Football: Chicharito signe une panenka ratée dans le temps additionnel

«C’est un jeu mental et j’ai osé tenter le tir. La responsabilité de ne pas obtenir ces deux points me revient», a affirmé le Mexicain après le match. Il réalisait une bonne partie jusqu’à cette tentative ratée dans les dernières minutes du match. Il avait déjà inscrit un doublé, avec un but à la 4e minute et un autre, sur penalty, à la 88e.

L’attaquant, buteur prolifique en Major League Soccer (MLS), avait déjà fait parler de lui quelques jours auparavant, à l’occasion d’une rencontre face à Toronto. Cette fois-là, il avait grossièrement simulé une faute après qu’un de ses adversaires fut tombé dans sa propre surface.