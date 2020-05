Football

Chiellini encense Ramos, pour son sens du vice

L’Italien revient sur la prise de judo de l’Espagnol, qui avait fracturé l’épaule de Mohamed Salah en finale de la Ligue des champions: «Un coup de maître.»

L’art de la défense sur un terrain de football, Giorgio Chiellini connaît bien. Avec plus de 500 matches sous le maillot de la Juventus et 103 sélections avec la Squadra azzurra au compteur, le défenseur central peut même être qualifié d’expert. Pas étonnant, donc, que le gaucher de 35 ans ait adoubé son confrère du Real Madrid Sergio Ramos comme le «meilleur défenseur du monde». Mais les raisons que l’Italien avance pour célébrer l’Espagnol, dans une autobiographie sur le point de paraître, ne manquent pas de piment et risquent de rouvrir certaines plaies du côté de Liverpool.