Gland (VD) : Chien électrocuté par un lampadaire défectueux

L’animal n’a pas survécu à l’accident, survenu la semaine dernière. Selon le directeur de la Société électrique intercommunale de La Côte, il n’y a jamais eu de danger pour les humains.

C’est dans des «hurlements affreux» qu’un chien a rendu l’âme, lundi dernier à Gland, rapporte 24heures.ch. Lors d’une promenade matinale, il a été électrocuté après avoir touché un lampadaire défectueux. Le directeur de la Société électrique intercommunale de La Côte précise que le réverbère était sous tension, à cause d’un problème technique, et que la sécurité qui aurait dû se déclencher n’a pas fonctionné. Le chien semble avoir touché le lampadaire et, comme il avait les pattes sur de la neige mouillée, il a subi une décharge qui lui a été fatale. Selon Dieter Gisiger, un humain aurait été protégé par ses chaussures, qui l’isolent du sol.