Bâle-Ville

Chien empoisonné: «J’espère qu’on pincera ce salaud!»

Une femelle chihuahua a failli mourir, la semaine passée, à Riehen (BS). L’office vétérinaire cantonal met en garde contre des appâts empoisonnés.

Une lectrice alémanique confirme que sa chienne Luna a failli mourir après avoir avalé l’un de ces appâts, vendredi dernier. «Elle va gentiment mieux. J’espère qu’aucun autre animal ne se fera avoir comme elle», explique Martina Cuni. «Je la promenais en laisse quand je l’ai vue manger un bout de pain. Je n’ai pas pu l’en empêcher.» Arrivée à la maison, la lectrice a vu l’état de sa chienne se dégrader petit à petit: «Elle a eu la diarrhée et a dû vomir. Ensuite, elle s’est effondrée et a perdu connaissance.» Sa femelle chihuahua a dû passer tout un week-end dans une clinique vétérinaire, sous perfusion. «Au début, on ne savait pas si elle allait s’en sortir. Mais elle va mieux désormais.»