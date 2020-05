Ardon (VS)

Chien-loup séquestré par les autorités et volé par des inconnus

La SPA Valais a été victime d’un cambriolage, dans la nuit de samedi à dimanche. Les voleurs sont repartis avec un animal qui avait été placé là par le Service du vétérinaire cantonal.

«Ils sont rentrés, ils ont cassé des grillages. Ils ont fait sauter quatre serrures, des cadenas. Ils ont forcé des portes de sécurité», a raconté à Rhône FM Biliana Perruchoud . Pour la présidente de la SPA Valais, ce cambriolage, qui s’est produit dans la nuit de samedi à dimanche, est une première. Mais les voleurs semblaient savoir ce qu’ils venaient chercher, puisqu’ils sont repartis avec un chien-loup tchèque, placé à Ardon par le Service de la consommation et des affaires vétérinaires du canton du Valais depuis quelques semaines. Le chien avait été enlevé à son propriétaire. «La séquestration, c'est la phase ultime que l’on prend dans le cadre d’une mesure administrative. Sans entrer dans les détails, il s’agissait ici d’un problème de protection des animaux en relation avec la détention de ce chien», a précisé le vétérinaire cantonal, Eric Kirchmeier, à la radio valaisanne.

Reste que les chiens-loups tchèques, un croisement de loups et de bergers allemands, ne sont pas des chiens comme les autres. «Ce n’est pas un monstre, un animal féroce qui se balade en liberté. Non, c’est simplement un chien qui, en soi, n’est pas un danger public, mais dont la détention demande des connaissances particulières et une stabilité de l’environnement pour qu’il puisse vivre de manière harmonieuse», a encore expliqué Eric Kirchmeier.