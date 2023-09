Chien perdu à l’aéroport: un happy end inespéré

Paula Rodríguez n’a jamais perdu espoir, et force est de constater qu’elle a eu raison. Trois semaines après avoir vécu un véritable cauchemar à l’aéroport d’Atlanta (Géorgie), la Dominicaine a enfin pu renouer avec sa chienne bien-aimée, Maia. On rappelle que, le 18 août dernier, Paula a été séparée de son animal lors d’une escale, pour une histoire de visa non valable. Alors que la voyageuse était censée retrouver sa chienne le lendemain et reprendre avec elle un avion qui devait les ramener en République dominicaine, rien ne s’est passé comme prévu.