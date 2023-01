Saignelégier (JU): la course de chiens de traîneau aura lieu

Le doute a été levé lundi soir. La célèbre course de chiens de traîneaux de Saignelégier, qui rassemblera ce week-end plus d’une centaine d’attelages, soit quelque 800 chiens, pourra bel et bien avoir lieu. «Malgré une quantité de neige très faible, nos traceurs ont travaillé la piste depuis samedi pour s’assurer qu’elle soit bien compacte. Seule la catégorie ski-jöring 12 km a dû être annulée pour des raisons de sécurité. À ski de fond, la vitesse et la technique ne sont pas les mêmes qu’avec un traîneau», peut-on lire sur le site Internet de la société de développement locale.