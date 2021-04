Animaux : Chiens et chats: les Brésiliens se consolent en pleine pandémie

Dans un pays qui compte plus de chiens que d’enfants, les adoptions ont fortement augmenté avec la pandémie ainsi que les ventes pour animaux de compagnie.

Les ventes d’aliments et d’accessoires pour animaux de compagnie ont fortement augmenté au Brésil depuis le début de la pandémie, tout comme les adoptions de chiens abandonnés, dans un secteur qui était déjà en plein boom depuis plusieurs années. L’année 2020 a dépassé toutes les attentes, avec une augmentation de 13,5% du chiffre d’affaires par rapport à 2019, selon l’Institut Pet Brasil, auteur de recherches sur ce marché très porteur dans un pays qui compte plus de chiens que d’enfants.

Les ventes de nourriture et d’accessoires pour animaux domestiques ont augmenté de 87% ces cinq dernières années, selon la société d’études de marché Euromonitor International. Et les professionnels du secteur tablent à nouveau sur une croissance de plus de 80% pour les cinq prochaines années. «L’année 2020 a été difficile pour tous les secteurs d’activité, mais nos résultats, avec cette croissance très importante, montrent à quel point le marché des animaux de compagnie est résilient», explique à l’AFP Sergio Zimerman, patron de Petz, la plus grande chaîne de magasins spécialisés du Brésil.